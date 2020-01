NBA, I Philadelphia 76ers sono interessati a Marcus Morris

I Philadelphia 76ers sembrano essere interessati al veterano dei New York Knicks Marcus Morris. L’ala dei Knicks quest’estate aveva scelto la Grande Mela come meta, rifiutando in extremis un contratto di due anni con i San Antonio Spurs per l’ira di Gregg Popovich.

Ai 76ers un giocatore come Morris potrebbe servire per rendere la squadra ancora più profonda. Philadelphia necessita di un’ala che sappia segnare e con un buon tiro da tre punti, tuttavia per un’eventuale trade la franchigia della città dell’amore fraterno dovrebbe coinvolgere una terza squadra per facilitare l’acquisto di Morris, visti i 15 milioni che percepisce questa stagione.

Il classe 1989 in questa annata coi Knicks sta viaggiando, ogni notte, a 18.5 punti, prende 5.6 rimbalzi e 1.5 assist, tirando col 43% dal campo e con il 45% da tre.

Il nome di Morris è uno dei più caldi della Lega, anche se lui non sembra voler abbandonare i Knicks. Ora non resta che aspettare per vedere come si muoveranno i 76ers.

LEGGI ANCHE:

NBA, Drummond vuole restare a Detroit

NBA, Montrezl Harrell:”Non siamo una grande squadra”

Risultati NBA: nottata di sorprese, vincono Memphis sui Clippers, Hawks sui Pacers e Wizards sui Nuggets. Bene il Gallo e Antetokounmpo.