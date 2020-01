Dwight Howard parteciperà allo Slam Dunk Contest

Il primo partecipante certo della prossima Gara delle Schiacciate in programma durante l’All-Star Weekend 2020 in quel di Chicago sarà Dwight Howard. Secondo quanto riporta Shams Charania, insider di The Athletic, il centro gialloviola ha accettato l’invito da parte della Lega per esibirsi allo Slam Dunk Contest.

Per Howard si tratta di un gradito ritorno avendo partecipato all’evento in ben 3 occasioni, vincendo quella del 2008. Iconica, ad esempio, la sua uscita alla “Superman” che ha incollato milioni di spettatori davanti agli schermi.

Il secondo partecipane potrebbe essere, invece, Ja Morant. Il playmaker dei Memphis Grizzlies però non ha ancora deciso se essere della competizione o meno, così come confessato lui stesso ai giornalisti:

“È qualcosa a cui sto pensando. Non ho ancora preso una decisione”.

In questa stagione, il rookie sta facendo registrare numeri importanti (17,6 punti, 6,6 assist e 3,2 assist in 31 presenze) e la partecipazione all’All-Star Weekend sarebbe una bella soddisfazione da inserire nel suo personale bagaglio d’esperienze. Quel che è certo, nel frattempo, è la posizione da favorito per la conquista del Rookie of The Year.

Ja Morant tried to give Kevin Love the 2000 Olympics-era @mrvincecarter15 treatment… 😳 pic.twitter.com/L3BfhkECHi — FOX Sports South (@FOXSportsSouth) December 21, 2019

Un altro candidato per un posto allo Slam Dunk Contest sembra essere anche Derrick Jones Jr. dei Miami Heat.

