I Sacramento Kings vogliono Kyle Kuzma. È questa la notizia che filtra da Marc Stein, insider di ESPN, che nelle scorse ore ha riportato il forte interesse da parte della franchigia californiana sul giovane gialloviola. Vlade Divac, GM di Sacramento, ha intrapreso una chiacchierata con il front office dei Los Angeles Lakers per capire la loro disponibilità nell’imbastire una trade. Una pedina interessante per i Lakers sembra essere Bogdan Bogdanovic che nella prossima estate sarà restricted free agent dopo aver fallito l’accordo di rinnovo durante lo scorso ottobre con i Kings.

Sacramento is among the teams that has tried to engage the Lakers in Kyle Kuzma trade talks, league sources say. The Kings know they would have to include sharpshooter (and soon-to-be restricted free agent) Bogdan Bogdanovic, for starters, in a Kuzma deal

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 6, 2020