David Stern muore a 77 anni: l’NBA piange l’ex commissioner

La NBA piange la scomparsa di David Stern. L’ex leggendario commissioner della Lega si è spento all’età di 77 anni dopo essere stato ricoverato ad inizio dicembre in seguito ad un’emorragia cerebrale mentre pranzava in un ristorante di Midtown a New York City. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

David Stern — the Hall of Fame ex-NBA Commissioner — has died at 77 years old. He oversaw tremendous growth in his 30 years as commissioner, retiring in 2014. Stern had been hospitalized since a brain hemorrhage on Dec. 17.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 1, 2020