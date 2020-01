Il debutto NBA di Zion Williamson è atteso per questo mese

I New Orleans Pelicans sono stati estremamente cauti sull’approccio all’NBA di Zion Williamson. Durante la Summer League 2019 il giocatore è stato dichiarato ‘out’ dopo la prima partita per un piccolo fastidio al ginocchio. A seguire, l’infortunio, un po’ più pesante, al menisco, durante la penultima gara di preseason NBA che ha fatto rimanere ai box la scelta numero 1 dello scorso Draft.

La timeline di rientro stimata in 6-8 settimane è stata di gran lunga superata e NOLA, ora, sembra finalmente vicina a riavere la sua stella a disposizione. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, i Pelicans avrebbero tutta l’intenzione di far debuttare Zion durante il mese di gennaio. Non è ancora chiaro l’esatto giorno di rientro del classe 2000, ma potrebbe rientrare per una delle 5 dirette Nazionali che la compagine allenata da Gentry avrà proprio in questo mese a partire da venerdì contro LeBron James, Anthony Davis e i loro Los Angeles Lakers. Seguiranno gli incontri con i New York Knicks (10 gennaio), Los Angeles Clippers (18 gennaio), Memphis Grizzlies (20 gennaio) e Boston Celtics (26 gennaio).

È chiaro che anche la NBA spinga per il rientro del giocatore in vista di una di queste gare, ma l’ultima decisione spetterà sempre e solo alla franchigia. Attualmente i Pelicans viaggiano in brutte acque con un record di 11-26, anche se vengono da 4 vittorie consecutive che ne hanno risollevato quantomeno il morale collettivo.

Durante la preseason NBA, Zion aveva mostrato statistiche interessanti, dominando i parquet con una media di 23.3 punti, 6.5 rimbalzi, 2.3 assist e 1.5 rubate, con il 71% dal campo. I tifosi di tutto il mondo lo aspettano.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, Karl-Anthony Towns è un obiettivo degli Warriors

Un anno di NBA

Le dieci foto NBA più iconiche del decennio 2010-2019