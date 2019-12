Mercato NBA, Karl-Anthony Towns è un obiettivo degli Warriors

Karl-Anthony Towns e Timberwolves. Una storia che va avanti dal 2015, quando il classe ’95 fu selezionato con la prima scelta assoluta al Draft. Nelle prime quattro stagioni, il centro ha giocato 323 partite con una media di 22.3 punti, 11.9 rimbalzi e 2.6 assist, disputando solamente cinque partite di Playoff.

Attualmente, gli Wolves siedono al dodicesimo posto della Western Conference con 12 vittorie e 20 sconfitte. E Towns pare voler abbandonare la nave. KAT non è più felice e, molte squadre si sono immediatamente appostate sul suo zerbino per aspettare che esca allo scoperto. Tra queste squadre, ci sono anche i Golden State Warriors.

Come riportato da Ethan Strauss di The Athletic, gli Warriors starebbero monitorando il giovane centro. Tuttavia, Minnesota vorrebbe imbastire una trade inserendo D’Angelo Russell, il quale ha una forte amicizia con Towns. I 3 volte campioni NBA negli ultimi 5 anni, però, hanno una visione differente dell’affare ed è per questo motivo che, almeno per ora, KAT resta solo un sogno.

La rinascita della franchigia californiana inizierà da Karl-Anthony Towns?

