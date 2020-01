NBA, D’Angelo Russell fuori per infortunio alla spalla

È ovviamente emergenza per i Golden State Warriors che nella notte hanno perso dopo i tempi supplementari contro i San Antonio Spurs. La compagine di San Francisco è scesa in campo contro la squadra di coach Pop con un roster privo di grandi nomi se pensiamo all’assenza, ormai abituale, di Curry & Thompson, seguita da quella di Kevon Looney, out per un problema agli addominali, al centro Willie Cauley-Stein, fuori per influenza, e D’Angelo Russell.

Quest’ultimo è stato tenuto fuori per un infortunio occorso durante la gara contro i Dallas Mavericks di domenica scorsa in cui il giocatore aveva riportato un contusione alla spalla. Non solo, l’ex stella dei Nets deve fare i conti anche con un virus influenzale che sta provocando qualche problema anche ad altri suoi compagni di squadra. Coach Kerr, nel pre-partita, ha rilasciato un aggiornamento sullo stato di Russell:

“Non so quanto rimarrà fuori. So solo che aveva un po’ di dolore al collo quando si è svegliato dopo la partita contro Dallas.”

