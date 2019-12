Risultati NBA: Lebron gioca e vince, come anche Milwaukee senza Antetokounmpo,brillano Jokic, Doncic e Harden, Popovich torna alla vittoria

(12-20) Detroit Pistons 109 – 136 San Antonio Spurs (12-18)

Tornano alla vittoria i San Antonio Spurs di Gregg Popovich, e lo fanno tra le mura amiche dell’AT&T Center. Dopo un primo tempo ad alti punteggi ma estremamente equilibrato i padroni di casa letteralmente esplodono nel terzo quarto, con un parziale di 42 a 25. I Pistons, non riuscendo a replicare, incassano e portano a casa l’ennesima sconfitta di un annata ancora pessima. Solida doppia doppia per Aldridge, che fa registrare 25 punti e 12 rimbalzi, mentre 29 sono i punti di De Rozan. Per la compagine di Motor City solita gara numericamente valida per Andre Drummond, con 21 punti e 18 rimbalzi.

(12-20) Memphis Grizzlies 110 – 119 Denver Nuggets (21-9)

Altra vittoria per i Denver Nuggets che, ritrovata la propria stella, sembrano tornati solidi come nella passata stagione. La compagine del Colorado parte subito forte, limitando a soli 11 punti gli avversari in tutto il primo quarto, a fronte di 26 punti segnati. Da qui in avanti è una formalità per la squadra di Michael Malone portare a casa la vittoria. Da segnalare la tripla doppia di Jokic, che fa registrare 31 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Brilla Ja Morant, ma non abbastanza, inutili i suoi 16 punti e 8 assist messi a referto con un ottimo 3 su 5 dall’arco e 6 su 11 dal campo.

(21-10) Toronto Raptors 113 – 97 Boston Celtics (22-7)

Vittoria ad alta quota quella di Toronto sul parquet incrociato del TD Garden, nonostante l’assenza di Pascal Siakam. Lo sostituisce alla grande Patrick McCaw, l’uomo dal titolo facile (due con Golden State e uno con Toronto in soli 3 anni di carriera). Per Boston pesa come un macigno il 7 su 32 fatto registrare dall’arco a fronte di un buon 14 su 34 degli ospiti. Oltre ai 30 punti di Lowry, come dicevamo, 18 punti, 7 rimbalzi e 8 assist per McCaw. Per quanto riguarda i Celtics 30 punti per Kemba Walker, con però un pessimo 3 su 11 dall’arco.

(21-11) Indiana Pacers 98 – 120 New Orleans Pelicans (9-23)

Sconfitta a dir poco inaspettata quella degli Indiana Pacers allo Smoothie King Center di New Orleans, dove la squadra di casa riesce a tenere gli ospiti sotto i 100 punti, complice anche una serata negativa al tiro: 39% dal campo e 21% dall’arco. Nei Pelicans doppia doppia di Favors da 10 punti e 16 rimbalzi, ma a guidare i padroni di casa è ancora Brandon Ingram, con 24 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. A poco servono i 25 punti di Aaron Holiday.

(23-11) Philadelphia 76ers 116 – 117 Miami Heat (23-8)

Partita dalle mille emozioni quella dell’American Airlines Arena, nella quale i Philadelphia 76ers se la vedono con i padroni di casa, i Miami Heat. Succede tutto nel finale: a 1 minuto e 14 dal termine Phila conduce di 5 lunghezze ma gli Heat riescono a rientrare e a portarsi sul +2 grazie soprattutto ad una palla persa di Embiid. A un secondo dal termine Richardson manca entrambi i liberi del pareggio ma Simmons ribadisce a canestro e manda la partita all’Overtime. Nel supplementare la decide un libero di Butler, la preghiera sulla sirena di Harris si spegnerà sul ferro. 25 punti, 9 rimbalzi e 9 assist per un ottimo Jimmy Butler.

(8-24) New York Knicks 107 – 100 Washington Wizards (9-21)

New York sfrutta al meglio l’assenza di Bradley Beal per portare a casa una vittoria che è ossigeno per la rassegnata schiera di fan. In una partita dai continui ribaltamenti di fronte a fare la differenza ci pensa il talento di Julius Randle, che mette a referto una sontuosa doppia doppia da 30 punti e 16 rimbalzi, condita da 6 assist e con un efficiente 53% al tiro. Per gli Wizards l’ultimo ad arrendersi è, manco a dirlo, Isaiah Thomas, ma a nulla servono i suoi 20 punti.

(6-26) Atlanta Hawks 81 – 116 Chicago Bulls (12-20)

Non è sufficiente il rientro di John Collins per Atlanta: senza Trae Young la squadra della Georgia è davvero poca cosa, uscendo con le ossa rotte contro dei non certo irresistibili Chicago Bulls. La compagine di Windy City trova una vittoria necessaria per tentare di raddrizzare un record ancora deludente, complice un 15 su 31 di squadra dall’arco che lascia poco spazio a repliche. A guidare la squadra dell’Illinois un (forse) ritrovato Lauri Markkanen da 25 punti in soli 21 minuti di impiego. Per Atlanta, come detto, brilla Collins con 34 punti e 8 rimbalzi.

(16-14) Brooklyn Nets 98 – 108 Houston Rockets (21-10)

+22 dopo i primi 12 minuti dalla palla a due e pratica risolta in fretta per gli Houston Rockets, contro i Brooklyn Nets. Con questo Harden però, per potersela anche solo giocare, servirebbe il miglior Kevin Durant per la squadra di New York. Giornata d’ufficio per il Barba, che aggiunge 44 punti alla sua stratosferica media realizzativa (per ora la terza migliore di sempre, a quasi trentanove di media), oltre a 10 rimbalzi e 6 assist. 17 su 27 dal campo e 6 su 10 dall’arco per lui, numeri che trovano davvero pochi precedenti nella storia del gioco. 17 punti e 11 assist invece per la sopresa di quest’anno, ovvero il probabile Most Improved Player Spencer Dinwiddie.

(9-22) Cleveland Cavaliers 94 – 88 Minnesota Timberwolves (11-19)

Wiggins e Towns out da una parte, Kevin Love dall’altra. Cleveland si porta a casa il match dei grandi assenti in una partita con punteggio a ribasso. 61 a 39 è il raffronto assolutamente impietoso dei rimbalzi di squadra, nettamente a vantaggio dei Cavaliers, che costruiscono sotto il tabellone una vittoria che dona ossigeno ad un ambiente rassegnato a ridimensionare drasticamente le proprie ambizioni dopo la partenza di LeBron James. 12 punti e 15 rimbalzi per Tristan Thompson, mentre per i T-Wolves 17 punti e 6 rimbalzi per Kelan Martin.

(14-17) Orlando Magic 100 – 111 Milwaukee Bucks (28-5)

Con o senza Antetokounmpo poco cambia, Milwaukee conosce solo la vittoria e consolida ulteriormente il primo posto generale nella classifica di questa regular season. Nonostante un netto +12 nel primo quarto Orlando tenta di rientrare, punto dopo punto. Tentativo che va a sbattere contro Khris Middleton, 21 punti e 7 assist, e Ersan Ilyasova, 17 punti e 14 rimbalzi. Orlando viene tradita da una percentuale dal campo troppo bassa, 40%, nonostante un Fournier da 23 punti.

(20-10) Dallas Mavericks 141 – 121 Golden State Warriors (9-24)

Va bene che i Golden State Warriors non sono quelli degli anni passati, va bene che è solo regular season, e nemmeno troppo a ridosso dei playoff, ma questo Luka Doncic pare davvero inarrestabile: 31 punti, 12 rimbalzi e 15 assist, con un esorbitante 5 su 8 da tre punti e il 50% dal campo. Reggono un tempo i californiani, finché la partita viene indirizzata dai texani con un netto +21 nel terzo quarto. Nonostante la sconfitta bene D’Angelo Russell con 35 punti.

(11-20) Phoenix Suns 112 – 110 Sacramento Kings (12-19)

Orfani di DeAndre Ayton da inizio stagione (questa volta per infortunio alla caviglia) i Suns trovano la vittoria fuori casa, a Sacramento. La squadra dell’Arizona fa registrare un netto +11 alla voce assistenze di squadra, nonché un incoraggiante 52% al tiro dal campo. Saranno 32 i punti, conditi da 10 assist, per il solito Devin Booker, aiutato però da un Kelly Oubre jr. da 20 punti e 16 rimbalzi, ai quali unisce anche 5 assist. Per i Kings doppia doppia anche per Harrison Barnes, che mette a referto 21 punti e 10 rimbalzi.

(24-7) Los Angeles Lakers 128 – 120 Portland Trail Blazers (14-18)

Se ci fossero stati dei dubbi sull’autenticità delle parole di LeBron James riguardo al load management questa notte sono stati definitivamente spazzati via. Il Prescelto non stava benissimo dopo la botta all’inguine rimediata per lo scontro con Patrick Beverley, che aveva accentuato un fastidio già presente da alcuni giorni, ma gioca comunque e vince. I Lakers vincono una partita importante in cui il re fa registrare 21 punti e 16 rimbalzi. A nulla serve l’ottima doppia doppia di Hassan Whiteside da 19 punti e 16 rimbalzi, né i 31 punti di Lillard.

(19-12) Utah Jazz 120 – 107 Los Angeles Clippers (23-10)

Dopo l’esaltante vittoria nel derby di Los Angeles i Clippers escono sconfitti nella sfida casalinga contro gli Utah Jazz. La compagine californiana sembrava in controllo, ma nel secondo tempo prima si fa rimontare e poi subisce nel quarto quarto un parziale di 27 a 15 che la condanna alla sconfitta. Male la coppia Leonard – George che fanno registrare 19 e 20 punti, con però delle percentuali orribili al tiro: rispettivamente 25 e 30%. Per i Jazz invece molto bene Mitchell, autore di 30 punti, 7 rimbalzi e 9 assist.