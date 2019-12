NBA, Anthony Davis: “Se difendiamo così, batteremo chiunque”

Come rimanere saldamente in testa ad Ovest? Con la difesa. Questo il concetto espresso nel post partita di Anthony Davis al termine della partita vinta in maniera convincente contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic. I gialloviola, nella notte, hanno limitato i texani al 36% dal campo, regolandoli senza troppi problemi nel corso del match. Solo una settimana fa, Davis, aveva chiesto un maggiore effort difensivo alla propria compagine per uscire dalla mini crisi di sconfitte consecutive:

“Dovevamo solo ritrovarci. Siamo stati in grado di tornare a fare quello che sappiamo in difesa. E quando lo facciamo, siamo in grado di battere qualsiasi squadra e sentirci bene con noi stessi. Il nostro effort in fase difensiva li ha in qualche modo incasinati. Hanno provato diversi set offensivi con Porzingis e Doncic, ma abbiamo fatto davvero un bel lavoro là dietro.”

Anche coach Frank Vogel non potrebbe essere più contento di così dopo la prestazione dei suoi ragazzi:

“Affrontando il miglior attacco delle Lega per distacco non è stato facile, per cambiare le cose abbiamo dovuto spezzare un po’ la partita, in maniera tale da fargliela affrontare in maniera differente da come sono abituati a fare. Ho chiesto ai ragazzi di cambiare il team plan prima del match e l’idea gli è piaciuta… penso che stasera sia stata piuttosto efficace “.

Con questa vittoria i Los Angeles Lakers volano ad Ovest con un record di 26 vittorie e 7 sconfitte, mentre Dallas si ferma a 21-11.

