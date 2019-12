NBA, Victor Oladipo rientrerà a inizio febbraio

Il rientro sembra essere finalmente vicino per Victor Oladipo. Il giocatore degli Indiana Pacers, infatti, è dato da ESPN come possibile rientrante sui parquet NBA dal prossimo febbraio. Il classe 1992 è fermo dal 25 gennaio 2019 a causa di un brutto infortunio poi rilevato come rottura del tendine del quadricipite destro. Il nativo del Maryland negli scorsi giorni aveva affermato di essere al 75% della sua forma e ci vorrà un altro mese di palestra e allenamenti per un recupero totale, senza rischi:

“Mi sento un uomo e un giocatore migliore, ne sono certo. Ho lavorato su aspetti che normalmente avevo tralasciato e non vedo l’ora di dimostrare sul parquet questi progressi. Sarò molto meglio della vecchia versione di Oladipo che ricordate. Darò seguito alle mia parole in campo: l’ho detto più volte e non ci sarà modo migliore di far capire il concetto del metterlo in mostra sul parquet”.

Nel frattempo i suoi Pacers si stanno comportando benissimo ad Est con un record di 21-10 e con un Malcolm Brodgon in versione ‘star’ mentre tutti attendono il rientro di Oladipo. Insieme, il potenziale di Indiana potrebbe non avere più limiti.

