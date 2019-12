Gli Washington Wizards (9-20), distanti appena tre partite e mezza dall’ottavo posto a Est, hanno ben poco da chiedere a questa stagione NBA.

Con l’apertura ufficiale delle votazioni in vista dell’All-Star Game di Chicago (16-18 febbraio 2020), il profilo Twitter ufficiale dei capitolini [@WashWizards] ha deciso di schierarsi apertamente al fianco di Bradley Beal. Come si può vedere al link di sopra, profilo e display name sono dedicati al giocatore, con l’hashtag call-to-action #VoteBeal. Risultato di un certo impatto.

Bradley Beal, All-Star nelle ultime due edizioni a Los Angeles e Charlotte, sta viaggiando in stagione a 28.3 punti, 6.8 assist e 4.9 rimbalzi a sera.

