Mercato NBA, Dedmon-Sacramento ai titoli di coda

Dewayne Dedmon, firmatario di un triennale da $41 milioni di dollari in estate con i Kings, è sempre più lontano da Sacramento. Non schierato per scelta tecnica in otto delle ultime dieci uscite, il centro è ai ferri corti con coach di Luke Walton. Il suo profilo diventa dunque interessante target per una trade da qui alla deadline di febbraio. Stando a quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, diverse squadre sono pronte ad avanzare la loro offerta.

Dedmon, trent’anni, sta viaggiando a 4.8 punti e 3.8 rimbalzi a sera in poco più di 13’ di media sul parquet: minutaggio sostanzialmente dimezzato rispetto alla scorsa stagione, in maglia Hawks.

