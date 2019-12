Nella seconda partita in programma di questo succulento NBA Christmas Day, i Philadelphia 76ers vincono contro i Milwaukee Bucks in un match che non è mai stato in discussione. I padroni di casa hanno messo in campo troppa energia rispetto alla compagine del Wisconsin che si presentavano al Wells Fargo Center con un record di 27-4.

Il primo quarto comincia con il classico equilibrio tra le due squadre: Harris, Simmons, Embiid da una parte rispondono alle zingarate di Antetokounmpo e Middleton dall’altra. All’ingresso delle second unit, Phila approfitta della presenza sul parquet di Embiid per costruirsi la sua prima mini fuga (+8) sul 38-30.

Nel secondo parziale i 76ers mostrano tutta la loro energia con il centro africano ancora una volta protagonista. Antetokounmpo, a parte un paio di azioni offensive di livello, comincia a soffrire la forte difesa messa sul parquet dagli avversari. Nel frattempo Simmons e Harris continuano a spingere sull’acceleratore portandosi avanti all’intervallo lungo con il risultato di 69-48.

Ci si attende una reazione da parte di Milwaukee che, a parte un 6-0 d’inizio tempo, non riesce a cambiare marcia nemmeno nel terzo quarto, subendo ancora una volta gli avversari. Embiid stoppa due volte Antetokounmpo mettendo bene in chiaro che questa è la sua serata. In attacco i 76ers fanno ancora male, arrivando sul +25 grazie alle incursioni di Ben Simmons e, ovviamente, Embiid. Il risultato, a fine quarto, recita 100-73 a favore di Phila.

Negli ultimi 12 minuti i Bucks, finalmente, cambiano marcia. Il problema è che lo fanno troppo tardi. Arriva una parziale di 12-2 a loro favore che riporta il match sul -17 a 8 minuti dalla fine. Phila comincia a faticare in zona offensiva, mentre Milwaukee trova con continuità la soluzione dall’arco arrivando anche a -9 dopo la bomba di Kris Middleton a 1.30 minuti dal termine. Solo uno spavento per i padroni di casa che con Horford, sempre dall’arco, chiudono definitivamente i conti fissando il risultato finale sul 121-109. Vittoria più che meritata per Phila.

Per Embiid c’è una doppia doppia da 31 punti + 11 rimbalzi in 28 minuti, seguito dai 22 di Tobias Harris. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 31 di Middleton e la doppia doppia da 18 punti + 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Philadelphia 76ers-Milwaukee 121-109

