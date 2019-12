NBA: Luka Doncic pronto al rientro

Dopo poco meno di due settimane dall’infortunio alla caviglia destra, Luka Doncic è pronto a tornare in campo. A riportare la notizia è stato direttamente Rick Carlisle. Il coach dei Dallas Mavericks, intervenuto a The Ticket, trasmissione dell’emittente radiofonica Dallas 1310, ha dichiarato che Doncic sarà a disposizione per la partita della notte con i San Antonio Spurs.

Il ritorno di Doncic è senza dubbio una grande notizia per i Mavs che si apprestano ad affrontare un vero e proprio tour de force prima della fine dell’anno. Dopo la partita con gli Spurs di stanotte infatti, i texani affronteranno Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, sempre in trasferta.

Pur orfani del proprio miglior giocatore i Mavs non hanno sfigurato nelle ultime 5 partite che li hanno visti sfidare le migliori squadre della Eastern Conference. Pur avendo perso in 3 occasioni, le vittorie contro Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers hanno ribadito che i texani daranno filo da torcere a molti.

Soprattutto grazie col rientro di Doncic, capace in questa stagione di mettere a referto cifre irreali. L’ex Real Madrid infatti, prima dell’infortunio, stava viaggiando a 29.3 punti, 9.6 rimbalzi e 8.9 assist di media.

