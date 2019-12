La scorsa notte è andata in scena la sfida tra le prime della classe della NBA. Il match più atteso di questo inizio di regular season è terminato con la vittoria dei Milwaukee Bucks sui Los Angeles Lakers grazie anche alla solita prestazione, immensa, di Giannis Antetokounmpo. Il greco, particolarmente ispirato, si è permesso anche di realizzare 5 triple su 8 tentativi. Qualcosa di irreale per un giocatore che se trova continuità da dietro l’arco diventa definitivamente un giocatore totale.

Al termine della partita lo scorso MVP della Lega ha commentato ai microfoni di ESPN le sue sensazioni dopo la vittoria contro Anthony Davis & LeBron James:

“Non sono stato la scelta numero 1 al Draft. Davis lo è stato. LeBron lo è stato. Non avrei dovuto essere qui, in questa posizione. Non dovrei avere l’opportunità di scontrarmi contro due bestie del genere. Quindi sono solo felice di essere qui e felice di continuare il mio processo di crescita… voglio sempre essere migliore, fare il meglio per la mia squadra. Questo è ciò che mi dà gioia”.

Antetokounmpo, di fatto, è stato scelto alla 15 durante l’NBA Draft del 2013, mentre sia Davis che LeBron sono ovviamente stati selezionati alla numero 1 durante, rispettivamente, il 2012 e il 2003. Il greco poi ha commentato la sua serata qualitativa da dietro l’arco:

“Continuerò a sparare da tre quando me la sento. Non importa se ne ho fatte una, due o cinque, voglio solo continuare a fare meglio. Ci saranno alcune notti in cui farò zero e ci saranno le notti in cui ne metterò cinque, ma devo continuare a sparare perché è questo che la mia squadra vuole che faccia.”