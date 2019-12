La Lega sta pensando ad un bonus ai giocatori per la NBA Cup

L’NBA sta discutendo di mettere in palio un premio da 1 milione di dollari ad ogni giocatore della squadra vincitrice del già tanto discusso torneo di metà stagione proposto dalla Lega nelle scorse settimane. È questa la notizia riportata da Adrian Wojnarowski, di ESPN, nelle scorse ore.

La rete televisiva ha poi aggiunto come un giocatore NBA attualmente, guadagni in media circa 9 milioni di dollari l’anno, ma la metà dei giocatori si porta a casa circa $ 4 milioni all’anno. 142 di questi, invece, incassa ‘solo’ $ 2 milioni. Il torneo, che potrebbe nascere in calendario durante la fine di novembre, vedrebbe la regular season accorciarsi a 78 partire per favorire l’inserimento della Coppa di Lega.

La riduzione del calendario NBA però sembra non piacere troppo, dal punto di vista di possibili mancati introiti, da parte dei proprietari delle franchigie che per non perdere soldi hanno già messo sul piatto una nuova proposta: l’inserimento di un nuovo torneo a metà giugno.

L’NBA avrebbe bisogno del supporto di due terzi delle squadre, insieme all’NBPA, per attuare un cambiamento di questo genere. Secondo le ultime voci, dovesse essere possibile tutto questo, il torneo entrerebbe in vigore durante il 75esimo anniversario della Lega stessa, ossia nel 2021-2022. Il prossimo aprile sapremo se la proposta verrà approvata e ratificata dal Board of Governors.

La G League sta attualmente organizzando il proprio torneo di metà stagione, durante l’inverno, con il club vincitore che riceve 100.000 dollari. Non male.

