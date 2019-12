NBA, Doc Rivers: “La sconfitta contro i Rockets ci servirà da lezione”

Gli Houston Rockets, guidati da uno stratosferico Russell Westbrook (40 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) e da un super James Harden (28 punti, 1 rimbalzo e 10 assist), si impongono sul campo dei Los Angeles Clippers per 122 a 117. Alla squadra di Doc Rivers non bastano i 34 punti, 9 rimbalzi e 3 assist di Paul George e i 25 punti, 9 rimbalzi e 4 assist di Kawhi Leonard.

Partita tesa e finale incandescente. I Clippers perdono la testa e la partita. Prima Lou Williams si fa espellere, poco dopo Patrick Beverley commette il sesto fallo e abbandona la partita. Westbrook non si trattiene dal provocare Beverley e si becca un tecnico. Tutto ciò è andato a discapito dei Clippers, che hanno così perso la partita negli ultimi 5 minuti di gioco. Doc Rivers ha dichiarato:

“Abbiamo perso la nostra compostezza come squadra. Questa sconfitta deve servirci da lezione. Preferisco sia successo ora piuttosto che hai playoff. Perdere la calma e prendere dei tecnici fa parte del gioco, ma deve servirci come esperienza per imparare a controllarci nei momenti più importanti.”

Le ultime partite tra Rockets e Clippers sono sempre state molto tese. Nel gennaio del 2018 i giocatori dei Rockets tentarono di raggiungere lo spogliatoio di quelli dei Clippers per avere un confronto, non di certo pacifico. Questa stagione, inclusa la partita di questa notte, le due squadre si sono affrontate 3 volte ed in tutte le occasioni ci sono state scintille.

Oltre agli episodi di questa notte va ricordato quello accaduto a novembre a Houston, quando Doc Rivers venne espulso e il figlio Austin lo provocò con il gesto “call me”. Il secondo episodio risale alla sfida allo Staples Center dello scorso mese, quando vi furono scintille tra Westbrook e Beverley.

La rivalità tra queste due squadre si fa sempre più accesa. Entrambe hanno forti ambizioni al titolo, entrambe hanno due assolute superstars, Westbrook e Harden per i Rockets e George e Leonard per i Clippers, a guidarle, entrambe hanno due coach d’esperienza, Doc Rivers e Mike D’Antoni. Insomma gli ingredienti per una super sfida ai playoff ci sono tutti. Intanto le due squadre si rincontreranno a marzo, ancora una volta si prevede una partita emozionante e ricca di tensione.

