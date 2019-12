La North American Committee ha diramato la lista dei 50 nomi candidati all’ingresso nella Hall of Fame per il 2020: quattro di questi balzano all’occhio per il loro recente passato in NBA ricco di successi. Stiamo parlando infatti di Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan e Chris Bosh. Quattro giocatori che hanno fatto la storia NBA: insieme infatti hanno collezionato 13 titoli NBA, tre MVP Awards e 59 presenze all’All-Star Game.

I finalisti verranno scelti e annunciati durante l’All-Star game weekend che quest’anno si terrà a Febbraio a Chicago. Le introduzione vere e proprie nella Hall of Fame verranno invece annunciate durante la Final Four di NCAA che si terrà ad Aprile ad Atlanta.

Altri nomi conosciuti che hanno passato numerose stagioni in NBA e che fanno parte di questa classe di candidati alla Hall of Fame sono quelli di Chris Webber, Ben Wallace, Shawn Marion, Chauncey Billups oltre a Tony Kukoc, sicuramente il nome più importante tra gli international.

Parlando di coach, quest’anno entrano nei candidati di quest’anno e possono ambire ad un posto nella Hall of Fame nomi importanti come Rick Adelman, George Karl, Dick Motta e Rudy Tomjanovich.

Leggi anche:

Giannis Antetokounmpo parla di LeBron: “Lui è un alieno”

Kemba Walker si prende i Celtics: “Amo i tifosi di Boston”

Goran Dragic vicino al rientro