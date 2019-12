NBA: Goran Dragic vicino al rientro

Tra le squadre che più stanno stupendo in questo avvio di stagione, i Miami Heat occupano sicuramente una posizione di rilievo. Guidati da un sontuoso Jimmy Butler e dai giovani Kendrick Nunn e Tyler Herro, gli Heat occupano al momento la terza posizione della Eastern Conference.

A rendere ancora più entusiasmante questo avvio di stagione è il fatto che i ragazzi di coach Erik Spoelstra sono riusciti in questa impresa dovendo fare a meno di Goran Dragic per 9 partite a causa di un infortunio all’inguine.

Lo sloveno è un elemento importantissimo in uscita dalla panchina capace di mettere a referto 15.9 punti e 5 assist in meno di 29 minuti di impiego medio a partita. Oltre alle cifre (ragguardevoli) anche il record della squadra con lui in campo indica quanto Dragic sia importante. Con lui a disposizione infatti gli Heat sono 13-5.

Dopo alcune settimane ai box, l’ex Phoenix Suns è pronto al rientro. Secondo fonti vicine alla squadra, Dragic potrebbe addirittura scendere in campo già venerdì nella sfida ai New York Knicks. Un’altra bella notizia per coach Spoelstra che, dopo la vittoria della notte scorsa sul parquet dei Philadelphia 76ers, è pronto a riabbracciare il suo veterano.

Leggi anche:

Risultati NBA: Heat, Celtics e Raptors vincono tutte in trasferta. Bene Portland, altra grande rimonta per OKC

NBA, Davis punta a rientrare già contro i Bucks

NBA, l’infortunio di Conley è più grave del previsto