NBA, l’infortunio di Conley è più grave del previsto

Mike Conley molto probabilmente non tornerà in campo prima del 2020.

Il playmaker infatti questa notte si è infortunato durante la vittoria dei suoi Jazz contro gli Orlando Magic. Il giocatore, appena rientrato dopo due settimane di sosta forzata a causa di un infortunio al bicipite femorale, è stato costretto a fermarsi di nuovo per lo stesso problema.

L’infortunio però non si è rivelato una semplice ricaduta, ma un problema che lo costringerà a saltare diverse settimane. La notizia non può di certo far piacere né alla dirigenza né ai tifosi dello Utah che avevano puntato forte sul playmaker per aumentare le proprie ambizioni. Conley ha firmato in estate per gli Utah Jazz, dopo essere stato al centro di diversi rumors. Il processo di integrazione all’interno del sistema Jazz però ci stava mettendo del tempo ad avvenire.

Questo stop, sperando che non sia nulla di troppo grave, non può che rallentare ancora di più i tempi di carburazione della macchina Jazz. Conley fino a questo momento ha viaggiato ad una media di 14 punti ma, soprattutto, a soli 4,6 assist a partita. Troppo pochi per un play che nel suo ultimo anno a Memphis ha smistato 6,4 assist a partita e messo a referto 21 punti di media. Ma soprattutto troppo pochi per un giocatore chiamato a sostituire Rubio che, nonostante le minori doti balistiche, si era rivelato un passatore illuminante.

Conley ha già dovuto affrontare diversi infortuni nella sua carriera, ultimo quello della stagione 2017-2018, che lo aveva portato a disputare solamente 12 partite. La tempra quindi non manca di certo al giocatore nativo dell’Arkansas.

I Jazz in questo momento sono in sesta posizione della Western Conference, con 16 vittorie e 11 sconfitte. I risultati perciò possono permettere di affrontare questo secondo stop in maniera più previdente. Questo permetterebbe di evitare rientro troppo affrettati. Per puntare ad avere Conley al meglio della condizione per i mesi caldi del 2020, pronto a guidare con autorità la macchina Jazz.

