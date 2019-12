Mercato NBA, trade sull’asse Cavs-Jazz

Affari in vista tra Utah Jazz e Cleveland Cavaliers. Le due franchigie, rispettivamente al sesto posto della Western Conference e al tredicesimo della Eastern Conference, hanno siglato una trade che vede Dante Exum passare ai Cavs, in cambio di Jordan Clarkson.

Inoltre, come riporta Adrian Wojnarowski, la franchigia di Salt Lake City invierà ai Cavaliers due future scelte del secondo round nei Draft: una via San Antonio e, l’altra tramite Golden State.

Cleveland has agreed to trade Jordan Clarkson to Utah for Dante Exum, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2019

I dettagli da Andy Larsen, beat writer per il Salt Lake Tribune

The second round picks the Jazz sent to Cleveland in the Exum/Crawford trade: San Antonio's 2022 pick acquired in Boris Diaw deal, Golden State's 2023 pick acquired in the Derrick Favors deal. — Andy Larsen (@andyblarsen) December 24, 2019

Dante Exum firmò un rinnovo triennale da 33 milioni di dollari solamente la scorsa estate, ma i continui infortuni hanno convinto i Jazz a coinvolgerlo in una trade. A partire dalla stagione 2017/2018, il nazionale australiano ha disputato solamente 67 partite di regular season e, in questa stagione è solamente a quota 11. Come se non bastasse, Emmanuel Mudiay si è ritagliato un ruolo in squadra ai suoi danni.

Il rinforzo che arriva da Cleveland è decisamente più in salute: sono solamente 5 le partite saltate nel corso delle ultime quattro stagioni. In questo campionato, l’oramai ex numero 8 ha disputato 29 gare con una media di 14.6 punti, 2.4 rimbalzi e 2.4 assist. Dunque, con Clarkson, i Jazz sperano veramente di far crescere il loro score di punti dalla panchina.

