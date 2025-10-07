L’NBA sbarca su Prime Video: nuova era per il basket in Italia

Da questo mese, gli appassionati di basket potranno vivere la magia dell’NBA direttamente su Prime Video. La piattaforma di streaming ha infatti siglato un accordo internazionale di 11 anni che porta in esclusiva in Italia una copertura mai vista prima della lega di pallacanestro più famosa al mondo.

Una squadra di voci per raccontare l’NBA

A guidare il racconto ci sarà un team di commentatori scelti tra le firme più riconoscibili del panorama sportivo italiano. Le telecronache saranno affidate ad Alessandro Mamoli, volto storico della NBA in Italia, Mario Castelli, voce apprezzata dagli amanti del basket, e Matteo Gandini, esperto di sport americani. Al loro fianco, nel ruolo di seconde voci tecniche, Tommaso Marino, ex playmaker professionista, e Andrea Trinchieri, allenatore con un ricco palmarès internazionale.

Non mancheranno ospiti speciali: tra questi anche Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e già commentatore della Champions League su Prime Video, che porterà la sua passione per il basket in alcune telecronache selezionate.

Doppia lingua e star internazionali

Un altro punto di forza sarà la possibilità di seguire le partite sia con commento italiano che in lingua originale. Per le sfide più importanti, infatti, gli utenti Prime potranno scegliere la telecronaca inglese, arricchita dagli studi americani con leggende del calibro di Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Steve Nash e Blake Griffin.

Prime serate di grande spettacolo

Il debutto è fissato per sabato 25 ottobre: all’1:30 italiane i New York Knicks sfideranno i Boston Celtics, seguiti alle 4:00 dal match tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Domenica 26 ottobre, appuntamento in prima serata con i San Antonio Spurs contro i Brooklyn Nets alle 19:00.

L’offerta NBA su Prime Video Italia 2025-26

Per la prossima stagione, l’abbonamento Prime includerà senza costi aggiuntivi:

87 gare di regular season, di cui 29 in prima serata nel weekend, con l’Emirates Cup Championship Game;

Il Play-In Tournament 2026;

Un terzo delle partite del primo e secondo turno dei Playoff;

Una serie di Conference Finals;

Le NBA Finals 2026.

Per i fan più accaniti, sarà disponibile anche l’NBA League Pass come abbonamento extra su Prime Video, per accedere a tutte le partite della stagione, live e on demand.