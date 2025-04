NBA, Daryl Morey e Nick Nurse confermati dai Philadelphia 76ers: “Stagione complicata”

Dopo che i Philadelphia 76ers hanno concluso la loro disastrosa stagione, costellata di infortuni, con una sconfitta per 122-102 contro i Chicago Bulls, il president of basketball operations Daryl Morey ha dichiarato che lui e l’allenatore Nick Nurse torneranno la prossima stagione e “valuteranno il da farsi” per evitare una nuova annata fallimentare. Queste le parole di Morey a riguardo:

“Ovviamente è stata una stagione dura… non è come ci aspettavamo. Ci aspettiamo di più. Proviamo davvero compassione per i tifosi che hanno messo cuore e anima in questa squadra, e sappiamo di averli delusi. La proprietà ci ha dato le risorse per fare mosse aggressive in questa offseason, per costruire un roster da campioni NBA attorno a Joel [Embiid] e Tyrese [Maxey] e a volte, queste mosse aggressive inizialmente non funzionano, ma siamo fiduciosi.”

Non sorprende che, dopo che Philadelphia aveva avuto uno dei peggiori record del campionato (24-58), nonostante una squadra che inizialmente credeva e si aspettava di poter competere per il campionato, la conferenza stampa sia stata piena di ragioni per la scarsa stagione e di lezioni apprese.

NBA, Morey sui Philadelphia 76ers: “Situazione complessa per gli infortuni”

Il motivo principale, ovviamente, sono stati gli infortuni, che hanno limitato Embiid – sottoposto venerdì a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio sinistro presso il NYU Langone Sports Medicine Center – a sole 19 partite, Paul George a 41 e Maxey a 52. Le tre stelle si sono divise il campo in sole 15 partite e per meno di 300 minuti complessivi.

Tuttavia, Morey ha espresso ottimismo sulla salute di tutti e tre i giocatori, insistendo sul fatto che tutti saranno al “100%” la prossima stagione. Tra questi, anche Embiid, che soffre di fastidiosi problemi al ginocchio da oltre un anno:

“È stata una situazione molto complessa per Joel, per il nostro staff medico, per persone esterne come il Dott. Glashow e altri, capire esattamente il passo successivo giusto per assicurarci di poterlo mettere nella posizione migliore per aiutare la nostra squadra a vincere il campionato. Non è semplice, ed è per questo che si ricevono resoconti diversi, perché è un’esperienza in cui è necessario raccogliere molti dati e opinioni per poi fare la scelta giusta, e noi siamo soddisfatti della scelta.”

Poi, sulle prossime mosse sul mercato NBA, ha risposto così:

“Se tutto andrà per il verso giusto, avremo un roster più giovane e dinamico attorno a Joel, Tyrese e Paul in piena forma. Non ho mai avuto la sensazione che il Coach avesse giocato una sola partita con tutti e tre a disposizione. So che hanno giocato alcune partite insieme, ma non le hanno finite tutte, nemmeno quelle in cui sembrava la loro prima partita di ritorno.”

