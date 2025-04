Il record particolare di Chris Paul: a (quasi) 40 anni gioca 82 partite di regular season

Undici giocatori hanno giocato tutte le 82 partite della stagione NBA 2024/25: tra questi figurano Nickeil Alexander-Walker, Jarrett Allen, Malik Beasley, Mikal Bridges, Bub Carrington, Jalen Green, Buddy Hield e Jaden McDaniels. Ma a San Antonio sono in tre ad esserci riusciti: Harrison Barnes, Julian Champagnie e soprattutto Chris Paul . Scriviamo “soprattutto” perché, raggiungendo questa impresa per la prima volta dal 2014/15, “CP3” diventa il primo giocatore della storia a riuscirci nel suo 20° anno (o più). A 39 anni e 342 giorni, diventa anche il terzo giocatore più anziano ad aver raggiunto tale traguardo, dietro Michael Jordan (40 anni e 58 giorni) e John Stockton (41 anni e 21 giorni).

Queste le parole di Paul una volta saputo del particolare record portato a casa:

“È pazzesco. Ne parlavo con mia moglie, e quando ci sei dentro, non ci pensi davvero. Ti dici solo che sei alla tua trentesima partita, alla tua quarantesima, e così via. Nei miei 20 anni di carriera, questa è solo la seconda volta che gioco 82 partite in una stagione. Avendo giocato per così tanto tempo, so quanto sia difficile. Ecco perché nutro così tanto rispetto per Harrison Barnes, che ci riesce per il terzo anno consecutivo. Lo stesso vale per Mikal [556 partite consecutive, ndr] , che era mio compagno di squadra e che non ha mai saltato una partita…