NBA Playoff 2025: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

La corsa ai Playoff NBA 2025 entra nella fase decisiva. La stagione regolare terminerà domenica 13 aprile per lasciare spazio agli agli spareggi Play-in nella notte italiana tra martedì 15 e mercoledì 16 aprile 2025. A meno di un mese dall’ultima serata di partite, facciamo il punto sulle squadre già qualificate nel tabellone principale dei Playoff NBA 2025 e quelle ancora in ballo.

NBA Playoff 2025: le squadre qualificate

Al 23 marzo 2025 sono tre le squadre già certe di un posto ai Playoff: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. I Cavs hanno già consolidato il trionfo nella Central Division, mentre OKC si è assicurata la testa di serie #1 nella Western Conference.

Gli accoppiamenti NBA Playoff 2025 aggiornati

Settimo e ottavo seed per entrambe le Conference tengono conto della posizione in classifica in attesa del responso Play-in.

Eastern Conference

1° turno

(1) Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic (8)

(2) Boston Celtics vs. Atlanta Hawks (7)

(3) New York Knicks vs. Detroit Pistons (6)

(4) Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks (5)

Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves (8)

(2) Houston Rockets vs. Los Angeles Clippers (7)

(3) Denver Nuggets vs. Golden State Warriors (6)

(4) Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies (5)

Quali sono i tie-breaker della classifica NBA per la regular season