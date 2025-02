NBA, Dončić brilla nella prima da ex contro Dallas: tripla doppia e vittoria

C’è stato un periodo in cui i tifosi dei Dallas Mavericks, dopo una partita da 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist di Luka Dončić, avrebbero esultato a più non posso per le prestazioni dell’idolo di casa, ma nella partita di ieri notte in terra californiana non avranno fatto di certo i salti di gioia. Già, perché dallo scorso 2 febbraio Dončić indossa la maglia dei Los Angeles Lakers che, ironia della sorte, erano proprio gli avversari di giornata dei Mavs. Lo sloveno non ha disatteso le aspettative e nella sua prima partita da ex contro i Mavs, ha guidato i Lakers alla vittoria per 107-99 con la già citata tripla doppia, offrendo poi ai media le sue parole in merito al trasferimento che ha spaccato in due la NBA:

“Non mi ricordo cosa mi è passato per la testa in quel frangente, ho provato tante emozioni. È stata totalmente diversa da tutte le altre e sono contento che sia finita. Penso che mi aiuterà a sbloccarmi”

Nel post-partita anche LeBron James, autore di una gara da 27 punti e 12 rimbalzi, ha voluto offrire la sua opinione sulla prima gara da ex di Dončić contro i Dallas Mavericks:

“Ovviamente c’è molta emozione quando dai così tanto ad una franchigia e ti sacrifichi per una franchigia e hai quel tipo di amore e rispetto. Sono andati alle Finals, è cresciuto da ragazzino di 18, 19 anni ad uomo di 25 anni con una famiglia. E quando vai avanti o loro vanno avanti, è molto emozionante, ovviamente. Ma anche molto stressante. Probabilmente ci sono un sacco di cose che gli passavano per la testa che non riguardavano nemmeno la partita in sé. Detto questo, penso che l’abbia gestito in modo straordinario”.

Nella stessa trade che ha portato Dončić a Los Angeles, Anthony Davis ha fatto il percorso inverso, ma non ha preso parte alla gara di ieri notte per un infortunio alla coscia. La franchigia californiana ha deciso comunque di omaggiare il nativo di Chicago con un meritato video tributo per le 6 stagioni trascorse in gialloviola. Queste le parole di LeBron James nei confronti del riconoscimento ricevuto dal suo ex compagno di squadra:

“Ovviamente, la nostra amicizia è scontata, è uno dei miei migliori amici. È stato fantastico vederlo ottenere quel riconoscimento e vivere quel momento”

I Lakers, dunque, portano a casa una vittoria fondamentale per cercare di rimanere tra le prime quattro ad Ovest in vista dei Playoff e lo fanno anche grazie ai 20 punti e 5 assist di Austin Reaves e ai 15 con 6 rimbalzi di Rui Hachimura.

Dallas invece deve fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva nonostante i 28 punti con 8 rimbalzi di Klay Thompson e soprattutto i 35 con 7 rimbalzi e 4 assist di Kyrie Irving. Proprio quest’ultimo non ha potuto esimersi dal rispondere alle domande sulla prima gara contro il suo ex compagno di squadra, Luka Dončić:

“È stato imbarazzante. Ma allo stesso tempo, è stato divertente. Abbiamo avuto la possibilità di sentirci come se fossimo di nuovo in allenamento a sfidarci in 1vs1. È stato un buon punto di riflessione. Ma sono contento che il pubblico faccia il tifo per lui, è stato divertente competere”.

Leggi anche:

NBA, Luka Doncic trascina i Lakers contro Denver e Redick gode: “È un killer”

NBA, Gregg Popovich non tornerà in panchina in questa stagione: le condizioni

Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo: “Io via da Milwaukee? Devono cacciarmi”