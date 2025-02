Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo: “Io via da Milwaukee? Devono cacciarmi”

Negli ultimi giorni, Giannis Antetokounmpo ha dovuto affrontare le speculazioni riguardanti un suo possibile addio dai Milwaukee Bucks. In un’intervista rilasciata a COSMOTE TV, la stella dei Bucks ha dichiarato:

“Non penso che chiederei mai una trade. Non sono quel tipo di persona. Dovrebbero cacciarmi via.”

Queste parole sottolineano il suo impegno verso la squadra, nonostante le recenti difficoltà dei Bucks nei playoff. La squadra ha subito eliminazioni al primo turno nelle ultime due stagioni, alimentando voci su un possibile malcontento del greco. Tuttavia, il giocatore ha ribadito la sua dedizione a Milwaukee, indicando che un’eventuale separazione dovrebbe essere iniziata dalla franchigia, non da lui.

Nel frattempo, i Brooklyn Nets stanno monitorando attentamente la situazione. Secondo il New York Post, se Antetokounmpo dovesse richiedere una trade, i Nets sarebbero pronti a mettere sul piatto offerte significative per acquisirlo. Il general manager dei Nets, Sean Marks, ha infatti parlato in questa maniera:

“Dobbiamo essere pronti a cogliere ogni opportunità.”

Negli scorsi anni, effettivamente, il greco aveva lanciato più di un messaggio verso la franchigia, dichiarando che se la squadra non fosse stata competitiva, allora avrebbe valutare il da farsi. Ragion per cui, oggi, il greco sembra saldo nel Wisconsin.

