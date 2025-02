NBA, Gregg Popovich non tornerà in panchina in questa stagione: le condizioni

Gregg Popovich, l’allenatore più vincente nella storia della NBA, non tornerà a guidare i San Antonio Spurs per il resto della stagione 2024-2025. Il coach sta ancora recuperando da un lieve ictus subito lo scorso novembre, e il suo futuro sulla panchina degli Spurs rimane incerto.

Durante l’assenza di Popovich, l’assistente Mitch Johnson ha assunto il ruolo di allenatore ad interim, portando – ad oggi – la squadra a un record di 24 vittorie e 30 sconfitte. Oltre all’assenza di Popovich, gli Spurs devono fare i conti con la perdita della loro giovane stella, Victor Wembanyama, out per il resto della stagione a causa di una trombosi venosa profonda alla spalla destra.

Popovich, che ha firmato un’estensione contrattuale di cinque anni nel luglio 2023, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante la sua convalescenza. Tuttavia, non è stato fornito un calendario preciso per il suo ritorno, alimentando anche alcune voci riguardo ad un suo possibile ritiro forzato.

