Doncic ai Lakers, Anthony Davis ai Mavericks: la trade che scuote il mercato NBA

Luka Doncic ai Los Angeles Lakers assieme a LeBron James; Anthony Davis ai Dallas Mavericks in coppia con Kyrie Irving. Dovremo abituarci a nuovi dynamic duos nella Western Conference. Nella notte è stata definita una trade sul mercato NBA con tre squadre coinvolte: Lakers e Mavericks, appunto, con gli Utah Jazz di sponda.

I Lakers, oltre a Luka Doncic, si assicurano Maxi Kleber e Markieff Morris; Dallas, in cambio, riceve Anthony Davis, Max Christie e la scelta al primo giro del Draft 2029 in mano ai gialloviola. Utah, infine, ottiene un pacchetto di scelte future al secondo giro del Draft 2025 e aggiunge al proprio roster Jalen Hood-Schifino.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

