NBA, Luka Doncic trascina i Lakers contro Denver e Redick gode: “È un killer”

Dopo una convincente vittoria dei Los Angeles Lakers sul campo dei Denver Nuggets, JJ Redick ha voluto elogiare la prestazione di Luka Dončić, definendolo “il killer” che conosceva. C’è da sottolineare come lo sloveno abbia trascinato la compagine californiana grazie a numeri di primo piano: 32 punti, 10 rimbalzi, 7 assist e 4 palle rubate. Statistiche che hanno permesso i Lakers di regolare i Nuggets con il punteggio di 123-100. Queste le parole di Redick sul play:

“È questo il Luka che conosco, il killer. Prima della partita avevo detto a Luka che volevo da lui almeno un ‘blackout episode’, un momento in cui urlasse verso nessuno in particolare perché esaltato. Penso che Luka debba essere il giocatore che controlla l’attacco. Ma anche Bron e Reaves devono avere i loro momenti con la palla in mano, perché così saremo imprevedibili. Possiamo mettere gli avversari ‘nel frullatore'”.