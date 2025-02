NBA, Dirk Nowitzki sul trasferimento di Doncic ai Lakers: “Non volevo crederci”

Nella notte, i Los Angeles Lakers hanno abbattuto i Dallas Mavericks con il punteggio di 107-99. Non è tanto il risultato a salire ad onor di cronaca, ma la prima da avversario da parte di Luka Doncic, neo giocatore dei gialloviola da ormai un mesetto. Ad assistere al match sugli spalti della Crypto.com Arena, anche Dirk Nowitzki, leggenda dei Mavericks.

Intervistato da una radio locale, il tedesco ha rivelato la sua reazione dopo aver saputo del trasferimento dello sloveno verso i Lakers. Queste le sue parole:

“Un po’ come tutti ero shockato e sorpreso quando ho appreso la notizia, non volevo crederci. Mi sono sentito un po’ deluso e triste per lui, so per certo che non si aspettava una cosa del genere. Mi ha invitato alla sua prima partita a Los Angeles e ho pensato che dovessi esserci per sostenerlo. È diventato noto come fosse piuttosto giù di morale e deluso per quello che era accaduto e per questo volevo esserci, sia per lui che per la sua famiglia… Sono sicuro che volesse finire la sua carriera come ho fatto io”.