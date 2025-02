NBA, Ja Morant si scaglia contro i social media: “Li odio, vorrei andarmene”

Negli ultimi anni Ja Morant ha vissuto decisamente alti e bassi, specialmente per vicissitudini fuori dal campo che lo hanno catapultato – in diverse occasioni – tra i trend topic dei social media. Il playmaker dei Memphis Grizzlies – peraltro al centro di voci di mercato NBA – in una recente intervista, ha definito ‘pessimo’ il suo rapporto con i social, svelando di ‘odiarli’ e che un giorno prenderà la poco sofferta decisione di cancellarsi definitivamente. Situazione che – allo stato attuale – non può percorrere:

“L’unica ragione per cui mi trovate su quelle piattaforme è che ho il dovere di postare contenuti relativi ai miei endorsement pubblicitari. Fosse per me, io non vorrei starci. Spero vi piacciano le cose che pubblico ora, perché appena mi sarò ritirato non mi vedrete più sui social.”

Leggi Anche:

NBA, i Rockets battono i Bucks con un bruttissimo fallo di Amen Thompson nel finale

NBA, Dončić brilla nella prima da ex contro Dallas: tripla doppia e vittoria