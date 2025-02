Nba, Markelle Fultz sbarca ai Sacramento Kings

Guess who’s back. Markelle Fultz è tornato a vestire una canotta NBA, e sarà quella nero-viola dei Sacramento Kings. Dopo la trade deadline e la chiusura del mercato, durante il quale la squadra californiana ha spedito De’Aaron Fox ai San Antonio Spurs, i Kings avevano la necessità di riempire una voragine lasciata nel ruolo di point guard. Ad aspettarli, senza squadra né contratto, c’era proprio la ex prima scelta assoluta del Draft 2017. A dare per primo la notizia – manco a dirlo – Shams Charania di Espn.

Free agent guard Markelle Fultz has agreed to a deal with the Sacramento Kings, his agent Raymond Brothers of I AM Sports & Entertainment told ESPN. Kings have searched to find a point guard – and land a deal with the former No. 1 overall pick. pic.twitter.com/oqnBqnpyCy

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 13, 2025