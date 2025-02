Mercato NBA, i Los Angeles Lakers hanno un nuovo centro: firmato Alex Len

Alex Len è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Nella giornata di ieri, la franchigia gialloviola ha annunciato l’arrivo del free agent, il quale – nelle ultime ore – aveva intenzione di firmare con gli Indiana Pacers. L’annullamento della trade con Charlotte per Mark Williams, però, ha sparigliato le carte in tavola, con i californiani che sono corsi immediatamente al riparo con l’ex Sacramento.

I Lakers hanno tagliato Christian Wood per liberare un posto nel roster per ingaggiare Len. Wood non aveva ancora giocato questa stagione a causa di un problema al ginocchio che lo sta obbligando ad una lunga riabilitazione. Len, 31 anni, regala ai Lakers ulteriore profondità per quanto riguarda i lunghi, unendosi a Jaxson Hayes con il ruolo di centro.

La scorsa settimana gli Wizards avevano acquisito il lungo dai Sacramento Kings in uno scambio a tre, in un’operazione incentrata sul passaggio di Marcus Smart dai Memphis Grizzlies ai capitolini. Len ha giocato 36 partite per i Kings questa stagione, con una media di 1.4 punti e 1.8 rimbalzi in7.2 minuti.

Leggi Anche:

NBA, l’infortunio di Anthony Davis è più grave del previsto: i dettagli

NBA, ancora problemi al ginocchio per Joel Embiid: operazione in vista e lungo stop