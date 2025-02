NBA, il proprietario di Dallas sull’addio di Doncic: “Se non lavori duramente non può stare qui”

Patrick Dumont – proprietario dei Dallas Mavericks – ha recentemente difeso la decisione di scambiare Luka Dončić con i Los Angeles Lakers, sottolineando l’importanza di avere giocatori con una forte etica del lavoro e dedizione al successo. Queste le parole dell’owner dei texani riguardo l’operazione conclusa:

“Se guardi ai grandi della lega, le persone con cui siamo cresciuti… lavoravano molto duramente, ogni giorno, con un unico obiettivo: vincere. E se non hai questo, non funziona. E se non hai questo, non dovresti far parte dei Dallas Mavericks”.

Nonostante le proteste dei tifosi e le speculazioni su un possibile trasferimento della squadra a Las Vegas, Dumont ha chiarito che i Mavericks non hanno intenzione di lasciare Dallas. Ha affermato:

“La nostra famiglia vive a Las Vegas, ma abbiamo investimenti in tutto il mondo… Dallas è la città in cui volevamo essere. Le proteste dei tifosi? Li capisco. Anch’io sono un grande fan di Luka. La mia famiglia è una grande fan di Luka. Apprezzo quello che ha fatto per la nostra squadra, per ciò che ha portato a Dallas e per l’entusiasmo che ci ha regalato. È un giocatore elettrizzante. Per quanto mi riguarda, Luka rimarrà un Mav per la vita, e non gli auguro altro che felicità e successo nella sua carriera a Los Angeles”