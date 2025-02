NBA, ancora problemi al ginocchio per Joel Embiid: operazione in vista e lungo stop

Nelle ultime ore, Joel Embiid ha svelato che potrebbe dover sottoporsi a un altro intervento chirurgico al ginocchio sinistro che lo tormenta da un anno, se le sue condizioni non miglioreranno entro la fine della stagione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ESPN subito dopo la sconfitta dei suoi Philadelphia 76ers contro Milwaukee:

“È probabile che per sistemare il mio ginocchio sinistro occorra un’altra operazione e magari anche un lungo periodo di riposo, che non ho potuto avere dopo l’infortunio del febbraio dello scorso anno. Quando non si riesce a risolvere un problema, bisogna fare qualcosa e al momento stiamo valutando ogni opzione.”