Mercato NBA, incredibile ai Lakers: Mark Williams non passa le visite mediche

I Los Angeles Lakers hanno annullato la trade che avrebbe portato il centro Mark Williams dai Charlotte Hornets a Los Angeles. La decisione è stata presa dopo che Williams non ha superato le visite mediche a causa di “molteplici problemi fisici”, secondo quanto riportato da ESPN.

Con l’annullamento dell’accordo, Williams ritorna agli Hornets, mentre Knecht e Reddish rimangono ai Lakers. La trade era stata inizialmente concordata per rafforzare il reparto dei lunghi dei Lakers, soprattutto dopo l’acquisizione di Luka Dončić e la partenza di Anthony Davis. Tuttavia, le preoccupazioni riguardanti la salute del lungo hanno portato alla cancellazione dell’operazione.

Williams, 23 anni, ha avuto una carriera NBA segnata da infortuni, avendo disputato solo 85 partite in due stagioni e mezzo. In questa stagione, ha mantenuto medie di 15.6 punti e 9.6 rimbalzi in 23 partite. Gli Hornets hanno espresso entusiasmo per il ritorno di Williams, dichiarando:

“Siamo entusiasti di riaccogliere Mark nella nostra organizzazione”.

L’accordo saltato significa anche che i Lakers manterranno la loro attuale rotazione nel ruolo di centro per l’immediato futuro, con Jaxson Hayes. Come backup di Hayes, dovrebbero quindi esserci Trey Jemison III e Christian Koloko. L’altro lungo del roster, Christian Wood, deve ancora giocare in questa stagione, dopo aver subito una battuta d’arresto durante la sua riabilitazione a causa dell’operazione al ginocchio. E non c’è una tempistica formale per il suo ritorno.

Leggi Anche:

NBA 2024-2025: 50 punti segnati in stagione: partite, performance, highlights

Mercato NBA, i Los Angeles Lakers tagliano Armel Traoré