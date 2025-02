Mercato NBA, i Lakers si muovo ancora: arriva Mark Williams via trade

I Los Angeles Lakers, nella notte, hanno acquisito Mark Williams dai Charlotte Hornets per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Anthony Davis verso i Dallas Mavericks. In cambio, i californiani hanno ceduto Dalton Knecht, l’ala Cam Reddish, una scelta non protetta al primo turno del Draft 2031 e uno scambio di scelte nel 2030.

Mark Williams, 23 anni, è un centro di 2.13 metri noto per la sua versatilità, mobilità e capacità di impensierire i lunghi avversari, caratteristiche che si allineano con il profilo ricercato dal general manager dei Lakers, Rob Pelinka. Nonostante sia stato rallentato da infortuni nelle sue prime stagioni, Williams ha mostrato il suo potenziale con prestazioni di alto livello, tra cui una partita da 38 punti contro i Memphis Grizzlies.

Con l’arrivo di Williams, i Lakers mirano a rafforzare il loro gioco sui lunghi e a fornire a Luka Dončić un partner efficace nel pick-and-roll, migliorando così la dinamica offensiva della squadra. Dal lato degli Hornets, l’acquisizione di Knecht e Reddish, insieme alle future scelte al draft, rappresenta un investimento nel futuro, offrendo giovani talenti e flessibilità per la ricostruzione della squadra.

