NBA, l’infortunio di Antetokounmpo è più grave del previsto: out per l’All-Star Game 2025

Giannis Antetokounmpo sta affrontando una serie di problemi fisici che influirà sulla sua partecipazione alle prossime partite e all’NBA All-Star Game 2025. Anzi, secondo i media americani, la stella di Milwaukee non ci sarà. Dopo aver saltato una partita a causa di una tendinopatia rotulea al ginocchio destro, il greco ha successivamente è rimasto ai box per altre tre partite consecutive a causa di una distensione al polpaccio sinistro.

Antetokounmpo non scende in campo dal 2 febbraio, quando ha registrato 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist nella sconfitta casalinga contro i Memphis Grizzlies. In questa stagione, peraltro, Giannis sta viaggiando con una media di 31.8 punti e 12.2 rimbalzi a partita in 41 presenze, ed è stato selezionato per il suo nono All-Star Game consecutivo.

La sua presenza nell’All-Star Game, previsto per il 16 febbraio al Chase Center di San Francisco, sembra quindi confermata, a causa dei recenti infortuni. I Bucks sperano in un suo pronto recupero appena dopo la gara delle stelle, anche in vista di un finale di stagione che si prevede davvero infuocato tra regular season e inizio dei Playoff NBA.

