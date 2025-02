NBA, LeBron James chiarisce la strategia dei Lakers con Doncic in campo

LeBron James è pronto e carico ad accogliere Luka Doncic in campo, come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Lo testimoniano i 42 punti segnati la scorsa notte, alla clamorosa età di 40 anni, nella vittoria dei gialloviola contro i Golden State Warriors. Al termine della partita, il nativo di Akron – scherzando – ha affermato di avere bisogno di riposo e di un buon bicchiere di vino, prima di farsi serio e analizzare quale potrebbe essere l’impatto di Doncic con la maglia dei Lakers:

“Giocare insieme a lui non la vedo come una sfida, se tutti faranno il loro e giocheremo nel modo giusto. la palla sarà nelle mani di Luka e di A.R. [Austin Reaves], due giocatori bravissimi nel prendere decisioni, e un po’ nelle mie, ovvero di una altro bravissimo a prendere decisioni. I nostri compagni ne godranno e sarà una cosa bellissima”.

Da capire quando lo sloveno riuscirà effettivamente a vestire la canotta gialloviola per la prima volta: secondo i media americani, la data evidenziata in calendario è quella della notte tra lunedì e martedì contro gli Utah Jazz. L’attesa è tanta e LeBron non vede l’ora.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Memphis saluta Marcus Smart in una trade a a più squadre

Mercato NBA, Dennis Schroder scambiato di nuovo! Va a Detroit

Mercato NBA, James Wiseman passa ai Toronto Raptors