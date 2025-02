Mercato NBA, Kevin Durant rifiuta i Golden State Warriors come possibile destinazione

Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, Kevin Durant, attualmente in forza ai Phoenix Suns, non ha alcun desiderio di tornare ai Golden State Warriors. Nonostante le speculazioni su un suo possibile ritorno in California, Durantola sembrerebbe preferire ancora i Suns. Gli Warriors, desiderosi di affiancare a Stephen Curry un’altra stella per mantenere vive le loro ambizioni di titolo, avevano mostrato forte interesse per l’ala, la quale non sembra però condividere la stessa volontà di ritorno.

Brian Windhorst di ESPN ha quindi aggiunto che Durant potrebbe rimanere a Phoenix o considerare un trasferimento ai Miami Heat, che stanno valutando la possibilità di cedere Jimmy Butler. Attualmente, i Suns stanno affrontando una stagione al di sotto delle aspettative, con un record di 25 vittorie e 24 sconfitte, nonostante la presenza di stelle di primo piano come KD, Devin Booker e Bradley Beal.

Durant, 36 anni, sta viaggiando ad una media di 26.9 punti, 6.1 rimbalzi e 4.2 assist a partita in questa stagione.

