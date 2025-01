NBA Martin Luther King Day, i record più importanti

A livello cestistico il Martin Luther King Day non ha sicuramente lo stesso sapore delle gare giocate durante il Christmas Day, ma oltreoceano la giornata in cui si ricorda il pastore protestante assassinato il 4 aprile 1968 nel Lorraine Motel di Memphis, Tennessee è molto sentita. Andiamo a scoprire dunque i record NBA più importanti registrati in questo giorno di festa: maggior numero di punti, rimbalzi e assist in una singola partita e maggior percentuale di vittorie.

MLK Day NBA, maggior numero di punti segnati in una singola partita

Damian Lillard detiene il record per il maggior numero di punti segnati nel Martin Luther King Day grazie ai 61 punti registrati nella vittoria all’overtime contro i Golden State Warriors nel 2020.

Nella storia del MLK Day ci sono state 24 partite da 40 o più punti e quattro partite da 50 o più punti, ma solamente Lillard è riuscito a raggiungere quota 60.

GIOCATORE PARTITA DATA PUNTI Damian Lillard Blazers vs. Warriors 20 gennaio 2020 61 Kemba Walker Hornets vs. Jazz 18 gennaio 2016 52 Jayson Tatum Celtics @ Hornets 16 gennaio 2023 51 Gilbert Arenas Wizards vs. Jazz 15 gennaio 2007 51 LeBron James Lakers vs. Rockets 16 gennaio 2023 48 Devin Booker Suns @ Spurs 17 gennaio 2022 48 Blake Griffin Clippers vs. Pacers 17 gennaio 2011 47 Michael Jordan Bulls @ Wizards 15 gennaio 1996 46 James Harden Rockets vs. Pacers 19 gennaio 2015 45 Dominique Wilkins Hawks @ Knicks 18 gennaio 1988 45

Maggior numero di rimbalzi in una singola partita

Ci sono state 17 partite durante il Martin Luther King Day in cui un giocatore ha catturato 20 o più rimbalzi, con Dwight Howard che detiene il record grazie ad una prestazione da 26 rimbalzi con la maglia di Houston nel 2016. Oltre ai 26 rimbalzi, Howard ha aggiunto anche 36 punti, quattro assist, una palla rubata ed una stoppata nella sconfitta contro i Los Angeles Clippers.

Oltre ad Howard, sono stati altri 7 giocatori a registrare una doppia doppia da 20 o più punti e 20 o più rimbalzi nella storia del Martin Luther King Day: Walker Kessler nel 2023, Jusuf Nurkić nel 2022, Donyell Marshall nel 2001, Moses Malone nel 1989, Giannis Antetokounmpo nel 2018, LaMarcus Aldridge e Zach Randolph nel 2014.

GIOCATORE PARTITA DATA RIMBALZI Dwight Howard Rockets @ Clippers 18 gennaio 2016 26 Erick Dampier Warriors vs. Jazz 19 gennaio 2004 24 Michael Cage Clippers vs. Mavericks 18 gennaio 1988 23 Jusuf Nurkić Blazers @ Magic 17 gennaio 2022 22 Tristan Thompson Cavaliers vs. Knicks 20 gennaio 2020 22 Dikembe Mutombo Hawks vs. Nets 15 gennaio 2001 22 Walker Kessler Jazz @ Timberwolves 16 gennaio 2023 21 Hassan Whiteside Blazers vs. Warriors 20 gennaio 2020 21 Anderson Varejao Cavaliers vs. Mavericks 20 gennaio 2014 21 Joakim Noah Bulls vs. Lakers 20 gennaio 2014 21 DeAndre Jordan Clippers @ Pistons 20 gennaio 2014 21 Donyell Marshall Jazz vs. Rockets 15 gennaio 2001 21 Moses Malone Hawks vs. Wizards 16 gennaio 1989 21

Maggior numero di assist in una singola partita

Nella storia della NBA sono state 93 le occasioni in cui un giocatore abbia concluso con una doppia doppia almeno 20 o più punti ed almeno 20 o più assist, ma l’unico ad esserci riuscito durante il Martin Luther King Day è stato Mark Jackson che ha concluso con 22 punti, 21 assist e 7 rimbalzi nella vittoria dei New York Knicks contro i Denver Nuggets.

GIOCATORE PARTITA DATA ASSIST Mark Jackson Nuggets vs. Nets 20 gennaio 1997 22 John Stockton Jazz vs. Pacers 16 gennaio 1995 19 Magic Johnson Lakers vs. Rockets 16 gennaio 1989 18 Magic Johnson Lakers vs. Rockets 18 gennaio 1988 17 Jason Kidd Mavericks @ Celtics 18 gennaio 2010 17 Ish Smith Sixers @ Knicks 18 gennaio 2016 16 Chauncey Billups Pistons vs. Celtics 16 gennaio 2006 16 Michael Williams Timberwolves vs. Clippers 18 gennaio 1993 16 Muggsy Bogues Hornets @ Suns 15 gennaio 1990 16

Maggior percentuale di vittorie

I New York Knicks guidano la classifica per maggior numero di vittorie e maggior numero di partite giocate nel Martin Luther King Day, ma lasciano il primato per percentuale di vittorie agli Atlanta Hawks che hanno conquistato 23 vittorie in 33 partite.

Anche quest’anno scenderanno in campo sia gli Atlanta Hawks che i Memphis Grizzlies, le due squadre che rappresentano rispettivamente la città in cui Martin Luther King è nato e quella in cui è stato assassinato nel 1968.

SQUADRA PARTITE RECORD %W 1.Hawks 33 23-10 .697 2.Warriors 31 21-10 .677 3.Trail Blazers 17 11-6 .647 4.Lakers 34 21-13 .618 5.Celtics 26 16-10 .615 6.Knicks 38 23-15 .605 7.Nuggets 17 10-7 .588 8.Thunder 23 13-10 .565 9.Jazz 23 13-10 .565 10.Pelicans 19 10-9 .526 11.Timberwolves 26 13-13 .500 12.Spurs 22 11-11 .500 13.Mavericks 20 10-10 .500 14.Wizards 33 16-17 .485 15.Cavaliers 21 10-11 .476 16.Bulls 30 14-16 .467 17.Nets 26 12-14 .462 18.Clippers 26 12-14 .462 19.Bucks 24 11-13 .458 20.Sixers 33 15-18 .455 21.Suns 20 9-11 .450 22.Heat 18 8-10 .444 23.Magic 19 8-11 .421 24.Pistons 29 12-17 .414 25.Pacers 27 11-16 .407 26.Hornets 25 10-15 .400 27.Raptors 20 8-12 .400 28.Kings 20 8-12 .400 29.Rockets 31 12-19 .387 30.Grizzlies 24 9-15 .375

