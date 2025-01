NBA, incendio a Los Angeles: Kawhi Leonard lascia i Clippers per raggiungere la sua famiglia

I violenti incendi che hanno colpito la regione di Los Angeles e la California meridionale hanno ucciso almeno cinque persone e portato decine di migliaia di persone ad evacuare le proprie case. Tra questi, le famiglie di JJ Redick e Steve Kerr hanno dovuto lasciare le loro case, così come quella di Kawhi Leonard. Chris Haynes ha riferito che il giocatore dei Clippers ha lasciato la sua squadra poche ore prima della partita di Denver, per tornare dalla sua famiglia. Non si sa ancora per quanto tempo resterà lontano dalla franchigia californiana, ma quest’ultima avrà poi tre partite da giocare a Los Angeles tra l’11 e il 15 gennaio, e potrebbe essere quello il range di tempo in cui tornerà a vestire la canotta dei californiani.

Kawhi ha ricevuto ovviamente il via libera anche da coach Tyronn Lue:

“Devi assolutamente prenderti cura della tua casa… L’ho sostenuto al 100%. È tornato a Los Angeles, ha controllato che tutto andasse bene con la sua famiglia e i suoi figli. Li ha trovati, stanno bene, quindi sono felice e grato per questo.”

Ricordiamo che Kawhi Leonard era recentemente tornato in campo con i Clippers (10.0 punti, 2.5 rimbalzi, 1.5 assist e 1.0 palle rubate in due partite), dopo diversi mesi di assenza a causa dei noti problemi al ginocchio destro.

