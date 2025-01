NBA, Dallas comincia a tremare: dopo Doncic, infortunio anche per Irving

Kyrie Irving, playmaker dei Dallas Mavericks, è attualmente indisponibile a causa di una distorsione lombare. Secondo fonti vicine alla squadra, si prevede che l’ex giocatore di Boston rimarrà fuori per almeno una o due settimane, saltando almeno tre partite. Nelle ultime settimane, Irving aveva già saltato diverse partite: una contro i Sacramento Kings a causa di un dolore alla spalla destra e un’altra contro i Cleveland Cavaliers per un malessere.

La sua assenza coincide con quella di Luka Dončić, anch’egli fuori per un problema al polpaccio sinistro. Queste assenze hanno contribuito a far registrare una serie negativa per i Mavericks, che attualmente si trovano in una striscia di cinque sconfitte consecutive, con un record complessivo di 20 vittorie e 16 sconfitte, posizionandosi a metà classifica nella Western Conference.

Prima dell’infortunio, Irving stava mantenendo una media di 24.3 punti, 4.9 assist e 4.6 rimbalzi in 30 partite disputate in questa regular season. I texani sperano in un rapido recupero di entrambi i giocatori chiave per interrompere la serie di sconfitte e riprendere la corsa ai playoff.

