NBA, i Lakers cedono di fronte a Dallas nonostante la schiacciata dell’anno di LeBron James

Nella notte, i Los Angeles Lakers hanno subito una netta sconfitta per 118-97 contro i Dallas Mavericks al Crypto.com Arena di Los Angeles. Nonostante l’assenza delle stelle Luka Dončić e Kyrie Irving, i Mavericks hanno dominato l’incontro grazie a una prestazione collettiva di alto livello. Quentin Grimes – ad esempio – uscito dalla panchina, ha brillato con 23 punti, realizzando sei triple su otto tentativi, contribuendo significativamente all’allungo decisivo nel terzo quarto.

I Lakers avevano iniziato la partita con energia, evidenziata da una schiacciata spettacolare di LeBron James su Dereck Lively II, etichettata da alcuni media americani come la schiacciata dell’anno. Tuttavia, i gialloviola non sono riusciti a mantenere il ritmo degli avversari, cedendo terreno ai Mavericks nel corso del match. Anthony Davis è stato il miglior realizzatore per Los Angeles con 21 punti, mentre LeBron James ha aggiunto 19 punti e 7 assist.

La sconfitta evidenzia alcune lacune difensive dei Lakers, che hanno concesso ai Mavericks un 47% di realizzazione dalla linea dei tre punti. Inoltre, la panchina dei texani ha surclassato quella dei padroni di casa, segnando 50 punti contro i 25 dei californiani.

Con questo risultato, i Lakers vedono rallentano il ritmo nella Western Conference, mentre i Mavericks interrompono una striscia di cinque sconfitte consecutive, nonostante le assenze di rilievo. Il prossimo impegno per Los Angeles sarà una sfida cruciale contro gli Charlotte Hornets, dove cercheranno di ritrovare la via della vittoria e correggere gli errori evidenziati in questa partita.

