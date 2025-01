Partite NBA da 30 o più punti segnati in carriera: LeBron James supera Michael Jordan

In settimana, lunedì 30 dicembre, LeBron James ha compiuto 40 anni. L’età anagrafica non sembra condizionarne poi molto le performance sul campo, tant’è che nelle uscite successive il numero 23 si è assicurato un nuovo primato nella storia NBA. Due gare oltre quota 30 punti segnati, nel back-to-back che ha visto impegnati di recente i Lakers contro Trail Blazers e Hawks, sono state sufficienti a LeBron James per superare Michael Jordan nella speciale classifica all-time. LeBron James guida quindi la graduatoria per numero di partite con almeno 30 punti segnati (563 in carriera), distanziando di una sola lunghezza proprio MJ.

LeBron becomes the NBA's all-time leader in 30+ point games in the @Lakers W 👑 30 PTS | 13-20 FGM | 8 AST pic.twitter.com/MWU1TlxlDA — NBA (@NBA) January 4, 2025

“Ogni volta che vengo menzionato accanto ad altri grandi, e [in questo caso] accanto a chi forse è il più grande ad aver mai giocato, è davvero impressionante. È stato uno dei miei idoli d’infanzia ed è la ragione per cui indosso la canotta con il numero 23. Sapere che posso stare al tavolo o in un qualsiasi discorso, nella stessa frase, accanto al nome di MJ è molto bello, pensando alle mie origini.”

Leggi anche:

Jimmy Butler sospeso dai Miami per sette partite: è sul mercato NBA

NBA Player of The Week: i giocatori premiati per ogni settimana della stagione 2024-2025