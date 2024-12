John Wall comincia la carriera da commentatore, ma punta al ritorno in NBA

John Wall, ex playmaker degli Houston Rockets e cinque volte All-Star, sta esplorando nuove opportunità nel mondo del broadcasting sportivo, pur mantenendo viva la speranza di tornare a giocare in NBA. Dopo aver disputato 34 partite con i Los Angeles Clippers nella stagione 2022-2023, Wall è attualmente free agent.

Durante la Summer League NBA, ha partecipato come analista per ESPN, esperienza che ha descritto come “divertente” e “illuminante”. Nonostante l’interesse per il broadcasting, Wall ha comunque dichiarato che il suo vero obiettivo sarebbe quello di tornare nella Lega:

“Non ho ancora finito. Sto solo cercando di trovare la situazione giusta per me.”

Wall ha affrontato numerosi infortuni negli ultimi anni, tra cui una rottura del tendine d’Achille nel 2019, che lo ha tenuto lontano dai campi per l’intera stagione 2019-2020. Nonostante queste sfide, ha mostrato determinazione nel tentativo di tornare al suo livello di gioco precedente. Nel dicembre 2022, Wall avevae segnato 13 punti nel suo ritorno a Washington, dimostrando di poter ancora contribuire sul campo, seppur con un altro ruolo.

Attualmente, il play continua ad allenarsi individualmente, sperando di attirare l’attenzione di una squadra NBA che possa beneficiare della sua esperienza e delle sue capacità. Nel frattempo, l’esperienza nel broadcasting gli offre una nuova prospettiva sul gioco e potrebbe rappresentare una futura carriera post-giocatore.

