Mercato NBA, Alex Caruso prolunga con i Thunder: il contratto è faraonico

Gli Oklahoma City Thunder hanno ufficializzato il prolungamento del contratto di Alex Caruso per ulteriori quattro anni, con un accordo del valore di 81 milioni di dollari. Caruso, noto per le sue abilità difensive, è stato inserito nel primo quintetto difensivo NBA nel 2023 e nel secondo quintetto nel 2024.

In questa stagione, la sua prima con i Thunder, Caruso ha registrato medie di 5.7 punti, 2.9 rimbalzi, 2.4 assist e un massimo in carriera di 1.9 palle rubate a partita. Il 30enne è arrivato a Oklahoma City durante l’offseason, in uno scambio che ha visto Josh Giddey trasferirsi ai Chicago Bulls. Con questa estensione, i Thunder assicurano la presenza di un veterano difensivo di alto livello, fondamentale per le ambizioni della squadra nella Western Conference.

