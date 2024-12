NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Siamo arrivati all’NBA Christmas Day 2024. Come lecito aspettarsi, la Lega ha programmato una serie di sfide davvero spettacolari per intrattenere i fan di tutto il mondo durante il giorno di Natale. È il caso del match up tra i Lakers di LeBron James ed i Golden State Warriors di Stephen Curry. Stesso discorso per i campioni in carica dei Boston Celtics che ospiteranno i Philadelphia 76ers di Embiid. E – ovviamente – non può mancare il Madison Square Garden di New York pronto ad accogliere Wembanyama.

NBA Christmas Day 2024: orari italiani delle partite in programma

Ecco il calendario delle partite con gli orari italiani e le informazioni su dove seguirle in TV e streaming:

San Antonio Spurs @ New York Knicks – Ore 18:00

Victor Wembanyama al debutto nel Christmas Day contro i Knicks al Madison Square Garden.

Minnesota Timberwolves @ Dallas Mavericks – Ore 20:30

Anthony Edwards e i Timberwolves sfidano Luka Dončić e Kyrie Irving.

Philadelphia 76ers @ Boston Celtics – Ore 23:00

I campioni in carica Celtics ospitano i 76ers di Joel Embiid.

Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors – Ore 02:00 (26 dicembre)

Una classica rivalità tra LeBron James e Stephen Curry.

Denver Nuggets @ Phoenix Suns – Ore 04:30 (26 dicembre)

Nikola Jokić contro Kevin Durant e Devin Booker per una sfida ad alta intensità.

Dove vedere le partite in TV, streaming e in chiaro

In Italia, tutte le partite del Christmas Day saranno trasmesse su Sky Sport NBA (canale 209). Per gli abbonati, è possibile seguire gli incontri anche in streaming tramite Sky Go. Inoltre, il servizio NOW TV offre la visione delle partite per chi possiede il Pass Sport. NOW TV Per chi preferisce lo streaming ufficiale NBA, è disponibile l’NBA League Pass, che consente di seguire tutte le partite in diretta e on-demand.

La partita delle 20:30 tra Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks sarà trasmessa in chiaro su Cielo, disponibile al canale 26 del digitale terrestre e 126 su Sky.

