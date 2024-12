La FIBA accoglie le parole di Adam Silver sull’arrivo della NBA in Europa: “Progetto concreto”

Jorge Garbajosa, presidente di FIBA Europe, ha recentemente espresso la sua convinzione riguardo all’espansione della NBA nel continente europeo. In un’intervista, l’ex giocatore dei Toronto Raptors ha dichiarato:

“La NBA ha rilevato una debolezza nel basket europeo e ha deciso di intervenire. Non sappiamo né quando né come, ma arriverà. Siamo in attesa. Sono convinto che sia una realtà, perché Adam Silver non parla tanto per parlare.”

Queste parole seguono le dichiarazioni del presidente del Paris Basketball, David Kahn, che ha definito l’espansione della NBA in Europa non come una semplice voce, ma come un progetto concreto. Kahn ha sottolineato che la NBA vede opportunità significative nel mercato europeo e sta valutando seriamente l’idea di una divisione europea.

La NBA arriva in Europa? I passi fatti fino ad oggi

L’interesse della NBA per l’Europa non è una novità. Negli ultimi anni, la lega ha intensificato gli sforzi per globalizzare il marchio, organizzando partite di stagione regolare in città europee e collaborando con organizzazioni locali per promuovere il basket. Tuttavia, l’idea di una presenza stabile della NBA in Europa rappresenterebbe un cambiamento significativo nel panorama del basket mondiale.

L’eventuale arrivo della Lega in Europa potrebbe avere implicazioni profonde per quelli locali, come l’Eurolega e i campionati nazionali. La competizione con una lega di tale portata potrebbe portare a una ristrutturazione delle attuali competizioni e a una ridefinizione delle dinamiche del basket europeo. Nonostante le incertezze su tempistiche e modalità, le dichiarazioni di figure di spicco come Garbajosa e Kahn suggeriscono che l’espansione della NBA in Europa sia più di una semplice speculazione. I prossimi anni saranno cruciali per comprendere come questa evoluzione influenzerà il futuro del basket europeo e globale.

